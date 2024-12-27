توقيع الكشف الطبي على 70 عاملا غير منتظم بمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بأسيوط

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جانب من توقيع الكشف
جانب من توقيع الكشف

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بإنه تم تنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 70 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وصرف العلاج وإجراء تحاليل بالتنسيق بين مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة  ومديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيا وصحيًا لافتًا إلى العمل على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية وفقًا لخطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة

 

 وأشار المحافظ إلى التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة المنشأت الحكومية والخاصة للحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

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