بعد تثبيت الفائدة .. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر بجميع البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، في بداية التعاملات بعد انخفاضه في اليوم السابق، وتراوحت الأسعار بين مختلف البنوك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 25 ديسمبر 2024

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سجل الدولار في بنك قناة السويس 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجل الدولار 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتأثر أسعار الدولار في مصر بعدد من العوامل المحلية والدولية، أبرزها:

العرض والطلب على الدولار: زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلي قد تؤدي إلى ارتفاع السعر.

التقلبات الاقتصادية العالمية: خاصة في الأسواق المالية وأسعار النفط.

القرارات الاقتصادية المحلية: مثل السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

13.88 جنيه للشراء.



13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

13.89 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

13.90 جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.



وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها

البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه



وفيما يلي نقدم لكم أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم

51.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبى

52.97 جنيه للشراء.

54.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى

63.82 جنيه للشراء.

64.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

164.86 جنيه للشراء.

165.99 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى

13.55 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.