محافظ أسيوط: دعم مدرسة الأقادمة بمركز أبوتيج بمقاعد دراسية جديدة

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المقاعد الجديدة التى
المقاعد الجديدة التى تم توزيعها

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الهيئة مستمرة في توزيع ودعم بعض المدارس بالمقاعد الدراسية لسد أي عجز في الأثاث المدرسي وحيث تم دعم مدرسة الأقادمة للتعليم الأساسي بمركز أبوتيج لتقليل الكثافات الطلابية

 

 وذلك ضمن إهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع التعليم وتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة وجاذبة تنفيذًا لرؤية مصر 2023

 مشيرًا إلى مواصلة توزيع المقاعد الدراسية الجديدة على المدارس الأكثر احتياجًا بالمراكز والقرى وفرشها وتوزيعها على مساحات الفصول المتاحة وفقًا للإمكانات المتاحة لتوفير سبل الراحة للطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية طبقًا للاحتياجات الفعلية لتلك المدارس

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