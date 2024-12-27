سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

حقق سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم 27 ديسمبر 2024، أمام الجنيه بجميع البنوك العاملة فى مصر ثباتا، بجميع البنوك المصرية، وننشر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، أمام الجنيه المصرى بـالبنوك العاملة فى مصر فى بداية التعاملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

13.88 جنيه للشراء.



13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

13.89 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

13.90 جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.



وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها

البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه



وفيما يلي نقدم لكم أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم

51.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبى

52.97 جنيه للشراء.

54.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى

63.82 جنيه للشراء.

64.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

164.86 جنيه للشراء.

165.99 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى

13.55 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.