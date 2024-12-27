سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر بجميع البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، في بداية التعاملات اليومية، استقرارا،مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.54 جنيه للشراء، 13.61 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.54 جنيه للشراء، 13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.54 جنيه للشراء.

13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.54 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.54 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.56 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.57 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.23 جنيه للشراء.

13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.50 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:



البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها



البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه



البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا اليوم 27 ديسمبر 2024، في بداية التعاملات بعد انخفاضه في اليوم السابق، وتراوحت الأسعار بين مختلف البنوك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

