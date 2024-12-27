رئيس مركز أبنوب بأسيوط تترأس أول حملة لها لرفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن سوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ابنوب فور استلم عملها الجديد رئيسا للمركز قامت بتنفيذ حملة لرفع القمامة والمخلفات من الطرق والمحاور الرئيسية بشوارع وميادين مدينة أبنوب 

 

فضلًا عن عدد من قرى المركز من بينها قرية بني محمديات وذلك بإشراف علاء محمود رئيس القرية حيث جاري تمهيد وتسوية طرق القرية من منطقة السحارة مجمع الخدمات حتى كوبري غنيم

 

 وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدة القروية من لوادر وقلابات وجليدر ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والحفاظ على البيئة

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