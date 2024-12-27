سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 استقرارًا بالبنوك المصرية، في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.6 جنيه للشراء

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.7 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.5 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.