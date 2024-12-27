بعد تثبيت الفائدة.. سعر اليورو اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

نستعرض لكم سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم 27 ديسمبر 2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، في بداية التعاملات، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.94 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.80 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.80 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.82 جنيه للشراء، و52.99 جنيه للبيع.

اخر قررارات لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

سعر اليورو اليوم 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك





سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.94 جنيه للشراء.

53.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.80 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.80 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.79 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.82 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.88 جنيه للشراء.

53.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.80 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.87 جنيه للشراء.

53.02 جنيه للبيع