الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصرتزايدت تساؤلات عملاء البنوك حول الحد الأقصى للسحب اليومي بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصر في إبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري بدلًا من 150 ألف جنيه. هذه الخطوة جاءت لتسهيل المعاملات على العملاء، خاصة في ظل التوسع في استخدام النقد المحلي.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصر.. بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي 30 ألف جنيه مصري. توفر ماكينات ATM خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة لجميع البنوك المصرية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة لأخرى، حسب البنك.

بنك القاهرة: 5 جنيهات.

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

بنك مصر: جنيهان.

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات.

بنك ناصر الاجتماعي: جنيه واحد.

بنك HSBC: مجانًا.

السحب من تطبيق إنستاباي (Instapay)

يتيح تطبيق إنستاباي إمكانية السحب الفوري، بحد أقصى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه للمعاملات اليومية. هذه الميزة تجعل التطبيق خيارًا مثاليًا للمعاملات النقدية السريعة.

تأتي قرارات البنك المركزي لتيسير العمليات النقدية اليومية وتوفير بدائل إلكترونية عبر التطبيقات البنكية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات.



تطبيق إنستا باي هو أحد التطبيقات المالية الرقمية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم البنكية وإجراء التحويلات المالية بشكل فوري وسريع عبر الهواتف المحمولة. يتميز التطبيق بكونه أداة مريحة وآمنة لإدارة الأموال، حيث يربط بين جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستخدم في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

أهم مميزات تطبيق إنستا باي:

تحويل الأموال اللحظي: يمكن للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها على الفور، سواء بين حساباتهم الشخصية أو لحسابات أخرى. إدارة الحسابات البنكية: يتيح التطبيق للمستخدم عرض جميع حساباته المصرفية، الاطلاع على أرصدته، ومتابعة العمليات المالية بسهولة. سهولة الاستخدام: يتميز بواجهة بسيطة تسهّل على المستخدمين تنفيذ المعاملات المالية دون تعقيدات. الأمان: يعتمد التطبيق على بروتوكولات أمان متقدمة لضمان حماية بيانات المستخدمين وأموالهم. التوافر على مدار الساعة: يوفر الخدمة 24/7 دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية.

الفائدة: