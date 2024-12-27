أسعار البقوليات اليوم الجمعة 27-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

محافظات
البقوليات اليوم
البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 50 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول  في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 30 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55جنيها.

اسعار البقوليات اليوم البقوليات اليوم الدقهليه المحلات التجارية بجميع منافذ المحافظة محافظة الدقهلية منافذ المحافظة

مواد متعلقة

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصر

منتخب الكويت: سنلعب للفوز في مباراة قطر الحاسمة وتحقيق التأهل لنصف النهائي

وزير خارجية سلوفاكيا: تصريح بوتين عن المفاوضات حول أوكرانيا إشارة إيجابية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

أصابة طالب بحالة تسمم لتناوله حبوب لحفظ الغلال شمال سوهاج

مصرع طبيب وشقيقته فى حادث انقلاب سيارة بمركز ساقلتة بسوهاج

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية للتعامل مع موجة الأمطار واستمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين

فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

نجم الزمالك السابق يحدد الصفقات المطلوبة لنجاح تجربة جروس