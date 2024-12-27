مصدر أمني: ضبط أجهزة تجسس بين خيام النازحين في غزة

أفاد مصدر أمني بأنه تم ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية مزروعة بين خيام النازحين في أحد مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة.

وذكر المصدر أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة.



ورجح قيام المخابرات الإسرائيلية بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع "كواد كابتر"، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعيا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورا بضباط الأمن.

وقبل أيام، بلغ أحد المواطنين عن "حجر" غريب الشكل داخل أحد مستشفيات غزة التي كان قد اقتحمها الجيش الإسرائيلي في عملية برية سابقا.

وبعد تحقق الأمن من الحجر تبين أنه يحمل جهازا للتجسس بداخله مرتبط بأجهزة أخرى في محيط المستشفى منها أجهزة تصوير مخفية.

وتظهر صور جهاز التجسس قطعا الكترونية من شركتي "ميني سيركتس" و"بي أم أي سربلاس" الأمريكيتين