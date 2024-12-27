أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-12-2024 في الدقهلية

محافظات
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.


ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65و70جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  75، 80 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض


سعر التكلفة كرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، وللمستهلك بمبلغ من 155 إلى 190 خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

اسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن البيضاء والحمراء أسعار الدواجن البيض اسعار الفراخ البلدى اسعار الفراخ البيضاء الدقهلية اليوم المحلات التجارية سعر كيلو الفراخ البيضاء كرتونة البيض شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 27-12-2024 في قنا

أسعار الذهب في مصر اليوم 17 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار مع بداية التعاملات

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: أبرز الأسعار في البنوك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

أصابة طالب بحالة تسمم لتناوله حبوب لحفظ الغلال شمال سوهاج

مصرع طبيب وشقيقته فى حادث انقلاب سيارة بمركز ساقلتة بسوهاج

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية للتعامل مع موجة الأمطار واستمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين

فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

نجم الزمالك السابق يحدد الصفقات المطلوبة لنجاح تجربة جروس