ضمن مبادرة بداية.. بيطري الأقصر يحصن 272.608 من الحيوانات والطيور

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

 

أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن المديرية نفذت على مدار الأشهر الماضية عددا من الفاعليات والأنشطة ضمن أعمال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان".


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم تحصين ٢١١٠٠٠ من الطيور، 42747 من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، و18861 أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
كما تم علاج 4982 حيوان بالمجان خلال القوافل الطبية البيطرية، ومكافحة الطفيليات الداخلية لعدد ٢٤٠٠ حيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية مجانًا عن طريق رش مجانى لعدد ١٤٥٠ حيوان، إلى جانب الفحص المجانى لـ 1393 حيوان لاكتشاف مرض البروسيلا، و430 حيوان لاكتشاف مرض الدرن ( السل البقري)، وأيضًا تم تحصين 108 من الكلاب ضد مرض السعار ( سواء مملوكه أو ضاله ).
ومن الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى تنفذ العديد من الندوات التوعوية  والإرشادية للمساهمة فى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين من مربى المواشي والأغنام والطيور والدواجن، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" على مستوى مراكز ومدن ومديريات المحافظة.

IMG-20241227-WA0066
IMG-20241227-WA0066
IMG-20241227-WA0065
IMG-20241227-WA0065
IMG-20241227-WA0064
IMG-20241227-WA0064
IMG-20241227-WA0067
IMG-20241227-WA0067
IMG-20241227-WA0063
IMG-20241227-WA0063
IMG-20241227-WA0068
IMG-20241227-WA0068
IMG-20241227-WA0062
IMG-20241227-WA0062
IMG-20241227-WA0069
IMG-20241227-WA0069
IMG-20241227-WA0070
IMG-20241227-WA0070
IMG-20241227-WA0061
IMG-20241227-WA0061
محافظة الأقصر الاقصر الثروة الحيوانية والداجنة الحمى القلاعية والوادي المتصدع القوافل الطبية المبادرة الرئاسية بداية بيطري الاقصر طاعون المجترات الصغيرة مديرية الطب البيطري بالأقصر

مواد متعلقة

عايز اشوفه تاني.. القصة الكاملة لـ الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر في الأقصر (فيديو)

لجهوده المبذولة بشأن خطة تطوير إسنا.. اتحاد شباب العمال بإسنا يكرم محافظ الأقصر

مجلس جامعة طيبة بالأقصر يوافق على إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات

محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا.. ويشيد بتجربة تجفيف الطماطم وتصديرها للخارج

محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركزي أرمنت والقرنة

لبحث سبل التعاون.. محافظ الاقصر يلتقي رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

محافظ الأقصر يناقش مشروع تطوير إسنا مع ممثلى الاتحاد العام لشباب العمال

محافظ الأقصر يبحث شكاوى أهالى نجع الترعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

أصابة طالب بحالة تسمم لتناوله حبوب لحفظ الغلال شمال سوهاج

مصرع طبيب وشقيقته فى حادث انقلاب سيارة بمركز ساقلتة بسوهاج

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية للتعامل مع موجة الأمطار واستمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين

فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

نجم الزمالك السابق يحدد الصفقات المطلوبة لنجاح تجربة جروس