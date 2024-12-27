ضمن مبادرة بداية.. بيطري الأقصر يحصن 272.608 من الحيوانات والطيور

أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن المديرية نفذت على مدار الأشهر الماضية عددا من الفاعليات والأنشطة ضمن أعمال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان".



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم تحصين ٢١١٠٠٠ من الطيور، 42747 من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، و18861 أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما تم علاج 4982 حيوان بالمجان خلال القوافل الطبية البيطرية، ومكافحة الطفيليات الداخلية لعدد ٢٤٠٠ حيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية مجانًا عن طريق رش مجانى لعدد ١٤٥٠ حيوان، إلى جانب الفحص المجانى لـ 1393 حيوان لاكتشاف مرض البروسيلا، و430 حيوان لاكتشاف مرض الدرن ( السل البقري)، وأيضًا تم تحصين 108 من الكلاب ضد مرض السعار ( سواء مملوكه أو ضاله ).

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى تنفذ العديد من الندوات التوعوية والإرشادية للمساهمة فى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين من مربى المواشي والأغنام والطيور والدواجن، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" على مستوى مراكز ومدن ومديريات المحافظة.

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