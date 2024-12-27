جهود أوقاف الأقصر.. افتتاح عدد 16 مسجدا وفرش 63 مسجدا آخر





أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن أهم الانجازات التي تمت خلال عام 2024 وهى على النحو التالى:-

اولا:ـ القطاع الدعوى

1) عقد عدد (1276) درس من الدروس المنهجية

2) عقد عدد (25004) جلسه بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل

3) عقد عدد (169) محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة

4) عقد عدد (240) ندوه علميه كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية

5) اعتماد عدد (1287) مقرأة جمهور

6) عقد عدد (5148) جلسة مقرأه جمهور

7) اعتماد عدد (11) مقرأة نموذجية

😎 عقد عدد (54) جلسة مقرأة نموذجية

9) اعتماد عدد (297) مقرأة أعضاء

10) عقد عدد (1188) جلسة مقرأة أعضاء

11) اعتماد عدد (132) مقرأة أئمة

12) عقد عدد (528)جلسة مقرأة أئمة

13) عقد عدد (305) ندوة تثقيفية عن قضية الصحة السكانية بالتعاون مع مديرية الصحة

14) اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين والأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين بأوقاف الأقصر

15) عقد عدد (8) ندوات خلال الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين والأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين بأوقاف الأقصر

16) عقد عدد (580) درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف

17) اعتماد تسيير عدد (13) قافلة دعوية بأوقاف الأقصر إلى مساجد ادارات أوقاف الأقصر

18) عقد عدد (17) ندوه للدروس الفقهية بالمساجد الكبرى بالمديرية

19) اعتماد عدد (228) مساجد لبرنامج صحح قراءتك

20) اعتماد عدد (38) خطيب مكافأة على بند التحسين والمعاش والدكتوراه والوعظ

21) مشاركة عدد 1563 مسجد في أداء خطبة الجمعه الأولى من شهر يناير 2024 تحت عنوان الصحة الانجابية

22) اعتماد انعقاد الملتقى الفكري فى شهر رمضان بأوقاف الأقصر

23) عقد عدد 29 ندوه خلال فعاليات الملتقى الفكري

24) حصول مساجد (الشهدين بالشغب باسنا + اولاد حسن بالمحاميد قبلي بأرمنت + خاتم المرسلين بطيبة بالزينية + العتيق بالعوامية بندر الأقصر ) على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

25) اعتماد عدد 24 عضو مقرأة جديد من الأئمة وخطباء المكافأة فيصبح عدد الأعضاء 258 عضو مقرأة

26) اعتماد عدد 3 مساجد للاشتراك فى البرنامج الدعوى ـ مقرأة الفجر فيصبح العدد 7 مساجد

27) عقد عدد25 قافله دعوية داخلية بمساجد المديرية

28) عقد عدد28 قافله دعوية تحت عنوان لقاء الجمعة

29) اعتماد عدد 1 واعظة متطوعة بالمديرية

30) عقد عدد (1484) مجلس ذكر بمساجد المديرية

31) عقد عدد 40 ندوه كبرى بالمساجد الجامعة بالمديرية بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد

32) عقد عدد (960) ندوه من برنامج المنبر الثابت بمساجد المديرية

33) عقد عدد 1 قافلة دعوية داخلية مشتركة مع الأزهر الشريف بمساجد ادارة أوقاف الطود وأرمنت

34) عقد عدد 60 قافله دعوية مشتركة مع مديرية الشباب والرياضة

35) عقد عدد 87 قافله دعويه مشتركه مع مديرية التربية والتعليم

36) عقد عدد 100 ندوة بالمساجد الكبرى عن خطورة لعب القمار الالكتروني



ثانيا:- التدريب

1) عقد الدورتين أرقام 211 و212 الخاصة بالقضية السكانية بمشاركة 100 امام

2) عقد عدد 1 دورة تدريبية بمشاركة عدد 50 امام بجامعة الأقصر فى برنامج اللغة العربية

3) عقد دورة تدريبية للعمال الراغبين فى مسابقة العمال

4) عقد دوره تدريبية لعدد 50 من الأئمة والواعظات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالأقصر

5) عقد برنامج تدريبي في الارشاد النفسي وعلم الاجتماع بالاشتراك مع جامعة الأقصر لعدد 50 إمام

ثالثا:ـ المتابعة والتقويم

1) اصدار عدد (663) اخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية

2) عقد عدد 11 اجتماع بجميع العاملين بالمديرية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك

3) مدير المديرية يقوم بعدد11جوله ميدانيه على مساجد ادارات المديرية

رابعا:ـ المسابقات القرآنية والعلمية

1) عقد عدد 16 مسابقة تقدم لها عدد 488 متسابق

خامسا:ـ افتتاحات المساجد:ـ

تم افتتاح عدد16 مسجد شملت

1) تم افتتاح مسجد النور الاسلامى فى جمعة 26/1/2024

2) تم افتتاح مسجد الفتح الاسلامى بالمريس بالطود فى جمعة 9/2/2024

3) تم افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبه فى جمعة 9/2/2024

4) تم افتتاح مسجد العمرى البحرى باللاقالته بالقرنه فى جمعة 22/2/2024

5) تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالمهيدات بالطود فى جمعة 15/3/2024

6) تم افتتاح مسجد الرحمن ـ ابو ريفو ـ بالبياضيه فى جمعة 29/3/2024

7) تم افتتاح مسجد الفاروق عمر بالصعايده بالزينيه فى جمعة 29/3/ 2024

8) تم افتتاح مسجد الجوايده بإسنا فى جمعة 26/4/2024

9) تم افتتاح مسجد الشيخ عبدالدايم بأرمنت فى جمعة 10/5/2024

10) افتتاح مسجد العطاوين بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضيه فى جمعة 26/7/2024

11) افتتاح مسجد الحاجه بخيته ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا فى جمعة 26/7/2024

12) افتتاح مسجد الضوى ببندر اسنا يوم الجمعه الموافق 27/9/2024

13) افتتاح مسجد الرحمن بنجع الزمامى بقامولا بالقرنه يوم الجمعه الموافق 27/9/2024

14) افتتاح مسجد حسب ربه بالحبيل ادارة البياضية يوم الجمعه الموافق 25/10/2024

15) افتتاح مسجد النور بالعوامية يوم الجمعة 22/ 10/2024م

16) افتتاح مسجد الايمان الهواريين يوم الجمعة 29/11/2024م

سادسا:-ـ الكتب والمطبوعات

1) تم تسليم عدد 100 نسخه من المصحف الشريف لتوزيعها للمساجد الكبرى

2) تم تسليم عدد 150 نسخه من كتاب المختصر الشافى وكتاب أسماء الله الحسنى وكتاب المنتخب

3) تم تسليم عدد 3 نسخه من كتاب المختصر المفيد وكتاب البيان وكتاب المنتخب

4) تم صرف عدد 3 مصحف شريف

5) تم صرف عدد 2 نسخه من كتاب المنتخب

6) تم صرف عدد 450 نسخه من التقويم الهجرى للمساجد

7) تم صرف عدد 3 نسخه من سلسلة رؤية لبعض الفائزين فى مسابقات الوزارة

سابعا:-الزى والعمامة

1) توزيع عدد 60 زى رسمى لعمال المساجد

2) توزيع عدد 550 زى أزهرى للساده الأئمه بالمديرية

3) توزيع عدد 130 عمامه أزهريه للساده الأئمه بالمديرية

4) تم صرف عدد 6 زى للواعظات

5) تم صرف عدد 40 زى للعمال

ثامنا:- قرارات الضم الدعوى

1) صدور عدد 2 قرار ضم دعوى لبعض المساجد بالمديرية

تاسعا:ـ البر والخيرات وخدمة المجتمع

1) تم تسليم مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر كمية من السلع الغذائية وذلك لتوزيعها على المستحقين من الاسر الأولى بالرعاية

2) تم تسليم عدد 11طن من اللحوم من مشروع أضاحي الأوقاف وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى

عاشرا: ـ فرش المساجد

تم فرش عدد 63 مسجد بسجاد المحراب الجديد بمساحة تقدر 14409 متر

احدى عشر: ـ القطاع الهندسى

1) احلال وتجديد 3 مساجد

2) صيانة وترميم 8 مساجد

3) تركيب عدد 10 عداد كهربائى مسبوق الدفع

4) تركيب عدد 884 عداد مياه

5) جارى العمل على احلال وتجديد 6 مساجد وصيانة وترميم 3 مساجد أخرى.

في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من تصحيح المفاهيم الخاطئة وما تقوم به من نشر صحيح الدين ووسطيته من خلال المساجد الكبرى.

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