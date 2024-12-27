تنصيب ترامب 2025.. حدث تاريخي في ظل دعوات استثنائية وتمويل غير مسبوق



بدأ العد التنازلي لموعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 يناير 2025، حيث يُتوقع أن يكون الحدث الأبرز في تاريخ السياسة الأميركية.

ففي سعيه لتحويل مراسم التنصيب إلى حدث عالمي، دعا ترامب 50 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك خصومه الجيوسياسيين، لتمثيل التنوع السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية.

دعوات استثنائية لزعماء عالميين

وجه ترامب دعوات إلى مجموعة من الزعماء الأجانب، ومن أبرزهم الرئيس الصيني، الذي يُعتبر أحد أبرز منافسي أميركا في الساحة الجيوسياسية.

كما وجه دعوة رئيسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يحضر من قبل حفل تنصيب أي رئيس أميركي.

إضافة إلى ذلك، دعا رئيسا الأرجنتين والمجر، خافيير ميلي وفيكتور أوربان، من أبرز داعمي ترامب وأيديولوجياته في السياسة العالمية.

حملة تمويل ضخمة

يتوقع أن يكون تنصيب ترامب في 2025 تاريخيًا، ليس فقط في الأبعاد السياسية بل أيضًا المالية.

حيث أظهرت التقارير أن عددًا من كبرى الشركات قد اصطفت لدعم حفل التنصيب من خلال التبرعات المالية الضخمة، سعيًا لكسب ود الرئيس المنتخب، والشركات الكبرى مثل "تويوتا" و"فورد" و"أمازون" و"ميتا" و"أوبن إي آي" تبرعت بمبالغ طائلة، حيث قدمت "تويوتا" و"فورد" تبرعات تقدر بمليون دولار لكل منهما، في حين قدمت "أوبر" مليوني دولار.

المراسم والحدث الأبرز

سيُقام الحفل في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول، حيث سيتم أداء اليمين الدستورية الذي يمثل اللحظة الفارقة في تاريخ ترامب السياسي.

وبعد مراسم القسم، سيتسلم الرئيس المنتخب مهام عمله، بدءًا من 20 يناير 2025، ليبدأ ولايته الرئاسية التي ستستمر حتى 20 يناير 2029.