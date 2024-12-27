غلق 30 يومًا.. لتنفيذ أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية بمحور محمد على فهمى

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد على فهمى والخاص بمحطة مياه أبوعقيل.

مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه المقطم بالقاهرة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا إعتبارًا من يوم السبت الموافق 28/12/2024 ولمدة (30 يوم).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة المرور محور محمد على فهمى الادارة العامة لمرور

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