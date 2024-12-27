أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع ملحوظ بعد قرار البنك المركزي

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أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع ملحوظ بعد قرار البنك المركز

أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع ملحوظ بعد قرار البنك المركزي شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له خلال العام. يأتي ذلك وسط توقعات متباينة بشأن مستقبل الذهب عالميًا على خلفية قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع ملحوظ بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر التحديثات، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

  • عيار 24: 4269 جنيهًا.
  • عيار 22: 3913 جنيهًا.
  • عيار 21: 3735 جنيهًا.
  • عيار 18: 3201 جنيهًا.
  • عيار 14: 2490 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 29896 جنيهًا.

قرار البنك المركزي المصري

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) والربع الرابع من 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية)، في إطار التقدم نحو استهداف التضخم بشكل متكامل.

التأثير العالمي لقرارات الاحتياطي الفيدرالي

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أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة البحيرة

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أسعار الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع ملحوظ بعد قرار البنك المركزي.. خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% - 4.50%، مع تعديل توقعاته للنمو والتضخم. ورغم ذلك، اتسمت تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بنبرة متشددة، مما عزز الدولار ودفع الذهب والأسهم للهبوط.
تضمنت التوقعات زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% خلال 2025، مع مرونة أكبر في سوق العمل وتراجع معدل البطالة إلى 4.2% في 2024.

توقعات الذهب محليًا وعالميًا

  • محليًا: يتأثر سوق الذهب في مصر بتغيرات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
  • عالميًا: ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي قد تؤثر على حركة الذهب إذا جاءت أقل من المتوقع.

 

 

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