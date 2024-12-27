ضبط عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية

حوادث
بوابة الفجر

 تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

 تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – بندقية رش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية تصنيع الأسلحة النارية قطاع الأمن العام مديرية أمن المنوفية

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