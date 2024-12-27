وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الجابون

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علم مصر والجابون
علم مصر والجابون

 

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر، إلى ليبرفيل عاصمة الجابون، عقب انتهاء زيارته الثنائية إلى تشاد.


ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي، لقاءات مع كبار المسئولين الجابونيين والمشاركة في ملتقى لرجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز ودفع اطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في القارة الافريقية وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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