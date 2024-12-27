مليون ونص قطعة.. ضبط عامل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على ( 1 ، 650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع ).