الرئيس الألماني يحل البرلمان

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بوابة الفجر

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير المقبل.

وقال شتاينماير في العاصمة برلين اليوم الجمعة، إنه "في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، خسر تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في 16 ديسمبر الجاري في خطوة كانت نتائجها متوقعة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي.

وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.

وكان الرئيس الألماني أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.

الحزب الديمقراطي الحر الحزب الاشتراكي الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير المستشار الألماني
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