ضبط أحد الأشخاص بتقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، وإتخاذه من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التى تُستخدم فى مزاولة نشاطه الإجرامى- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.