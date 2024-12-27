وزير الاسكان يتابع معدلات تسويق ومبيعات عدد من المشروعات

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

واستعرض وزير الاسكان خلال اللقاء موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بوضع خطة تسويقية متكاملة الجوانب لتحقيق المستهدفات المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

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