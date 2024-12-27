وزير الإسكان يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية بمشروع " درة الوادى " بمحافظة الوادى الجديد



تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحى ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لافتًا إلى أن ذلك المشروع مقام على مساحة ٥٠ فدانا تم تخصيصها من قبل محافظة الوادي الجديد لإقامة حى سكنى كامل التشطيب.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، مشددًا على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.



وصرح المهندس هشام درويش، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن مشروع درة الوادى بواقع 101 عمارة باجمالى ( ٢٠٣٢) وحدة تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى بعدد ( ٢٦ ) عمارة بإجمالي ( ٥٢٠) وحدة سكنية، وقد تم تسليم 500 وحدة سكنية لحاجزى الوحدات، وجارٍ استكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات



وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن المرحلة تشتمل على عدد 52 وحدة إدارية كاملة التشطيب، و104 محال تجارية بمساحات مختلفة نصف تشطيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مزاد علنى لبيع تلك الوحدات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، كما يضم المشروع 75 قطعة أرض بمساحات تتراوح من (313م2: 1047م2).