وزير الإسكان يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف تنفيذ 5 مستشفيات لصالح وزارة الصحة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، موقف تنفيذ 5 مستشفيات لصالح وزارة الصحة، والتي يتولى الجهاز تنفيذها بعدة مناطق.



وصرح اللواء مهندس محمود نصار، بأنه عقد اجتماعًا موسعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع رؤساء الأجهزة التنفيذية نطاق عمل المستشفيات، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالجهاز المركزى للتعمير، وممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين المختصين بمشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك لعرض الموقف التنفيذي والمالي للمستشفيات، وتذليل العقبات التى قد تواجه التنفيذ.



وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها لصالح وزارة الصحة والسكان بإجمالي 5 مشروعات وهي: (عدد 4 مستشفيات مركزية إنشاء جديد + عدد 1 مستشفى مركزى تدعيم واستكمال) وتشمل الأعمال تنفيذ مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية (انشاء جديد)، والجاري تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال 56%.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مستشفى مطوبس المركزي بمحافظة كفرالشيخ "إنشاء جديد"، يتم تنفيذها تحت اشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ (48%)، بالإضافة إلى عدد 2 مستشفى مركزي بمحافظة المنيا "إنشاء جديد"، ويتم تنفيذهما تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وسط وشمال الصعيد (مستشفى أبو قرقاص المركزي)، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال (60 % )، ومستشفى مغاغة المركزي ونسبة تنفيذها ( 49%) )، كما يقوم الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير البحر الأحمر بتنفيذ مستشفى رأس غارب المركزي بمحافظة البحر الأحمر (تدعيم واستكمال) وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال ( 69% ).



وخلال الاجتماع، قام رؤساء الأجهزة التنفيذية بعرض الموقف التنفيذي والمالي للمستشفيات، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، بجانب جهود التنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من المشروعات.



وناقش رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الموقف التنفيذي مع ممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين المختصين، مؤكدًا توافر الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال وتجهيز المستخلصات للحصول على مستحقاتها المالية أولًا بأول، حتى يتسنى الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.كما أكد عدم اللجوء إلى إستخدام أي منتجات أو مكونات مستوردة في التنفيذ حال وجود البديل من المنتج المصرى، مع التأكيد على أن تاريخ إنهاء وتسليم الأعمال بالمستشفيات لوزارة الصحة في 30 يونيو 2025.