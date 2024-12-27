تربية نوعية أسيوط تشارك بمشروع بحثي عن دور الموسيقى في تعزيز الوعي البيئي

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طلاب تربية نوعية أسيوط مع رئيس الجامعة

 

 

 

  شارك فريق طلابي من كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين الكحكي، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مسابقةالخطابة العامة للبيئة بين الكليات والجامعاتوالتي نظّمتها مجموعة الإمارات للبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة/ دبي؛ لطرح حلول مبتكرة للقضايا البيئية الملحة

وجاء الفريق الطلابي المشارك في المسابقة تحت إشراف الدكتور منتصر القللي، رئيس القسم، والدكتور علي ممدوح، المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وضم الفريق الطلابي يوسف رمضان، وبيان صادق، وريناد عبدالله، ودنيا منصور، بالفرقة الثالثة بقسم التربية الموسيقية

 

  وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالمشاركة المتميزة لطلاب كلية التربية النوعية في الدورة الرابعة والعشرين من مسابقة الخطابة العامة للبيئة، مشيرًا إلى أن المشاركة في المسابقات البيئية تسهم في رفع وعي الطلاب بالقضايا البيئية العالمية، وتعزز من فكرة الاستدامة البيئية، وتسهم في صقل مهاراتهم في التواصل والانفتاح مع الطلاب الآخرين من الدول الأخرى، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب؛ للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، ودعمها، وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى على أن مشاركة طلاب الجامعة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصيتهم، وتنمية مهاراتهم، وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم، وتعزيز التفكير النقدي، والتعاون، ومهارات حل المشكلات، مثمنًا جهود كوادر كلية التربية النوعية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة في الارتقاء بمهارات طلاب الكلية؛ ليكونوا مؤهلين لخوض المسابقات المختلفة، والمنافسة خلالها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين الكحكي أن مشاركة طلاب الكلية في مسابقة الخطابة البيئية كانت افتراضية أون لاين، من خلال تقديم مشروع بحثي؛ حمل عنوان دور الموسيقى في تعزيز الوعي البيئي مؤكدًة حرص الكلية على تشجيع الطلاب، وتحفيزهم للمشاركة في المسابقات الدولية، خاصة في مجالات البيئة؛ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، موجهةً خالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة؛ لحرصها على دعم الأنشطة الطلابية، وتنمية مهارات الطلاب.

وأشار الدكتور علي ممدوح إلى أن مشاركة طلاب قسم التربية الموسيقية في مسابقة الخطابة البيئية تعد هي المشاركة المصرية الوحيدة في المسابقة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن المشروع البحثي الذي قدمه الطلاب لاقى إشادة وإعجابًا من  الجامعات العربية كافة، وعَكَسَ مهارة وإبداع الطلاب، وقدرتهم على المنافسة على الساحة الدولية

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