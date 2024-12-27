انقطاع واير معدية محملة بالأشخاص وسيارات خضار بالمنوفية والإنقاذ النهري يتدخل

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جانب من المعديه
جانب من المعديه

 شهدت معدية عزبه كرم الواصلة بين مركز أشمون وقرية الخطاطبة التابعة لمدينة السادات إنقطاع وير المعدية أثناء نقلها لعدد من الأشخاص وعدد 5 سيارات خضار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بإنقطاع وير معدية عزبة كرم الواصلة بين مركز أشمون وقرية الخطاطبة أثناء نقلها عدد من الأشخاص وعدد 5 سيارات مُحملة بالخضار.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المياه جرفت المعدية 300 متر وتم إنزال الأشخاص والسيارات بأمان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية تحت عناية العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالمنوفية، وقوات الأنقاذ النهري من إنقاذ المواطنين والسيارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الانقاذ النهري قرية الخطاطبة قوات الإنقاذ النهري قوات الحماية المدنية

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