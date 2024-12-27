ماذا تعرف عن محطة أبا السودانية؟



رغم تراجع منسوب النيل الأبيض، ما زال سكان جزيرة أبا السودانية يعانون من تبعات الفيضان الذي اجتاح المنطقة بعد فتح بوابات خزان جبل الأولياء جنوبي الخرطوم. أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر المدن والقرى والجزر الواقعة على مجرى النهر، مما تسبب في خسائر فادحة.

مزارع غارقة وخسائر اقتصادية



أفاد أصحاب مزارع مشاريع الري الفيضي أن مياه النيل أغرقت حقولهم التي كانت في طور حصاد محاصيل أساسية مثل القمح، الذرة، والخضروات. يُعد هذا الفيضان استثنائيًا، حيث تجاوزت المياه الحدود المعتادة، مهددة مناطق كوستي، الدويم، شبشة، المرابيع، والجبلين.

نزوح السكان وتدمير المنازل



على الرغم من تراجع الفيضان، يواصل سكان جزيرة أبا النزوح الجماعي بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية. تقارير محلية تشير إلى انهيار أعداد كبيرة من المنازل، بالإضافة إلى تدهور المرافق الصحية، ما يثير المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان.

أزمة إنسانية متفاقمة



الفيضان تسبب في كارثة إنسانية أثرت على حياة الآلاف، حيث لم تعد مناطق كثيرة صالحة للسكن. وبينما تستمر الجهود المحلية والدولية لتقديم الدعم، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة تأهيل المنطقة وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

تحذيرات مستقبلية



في ظل هذه الكارثة، أطلقت منظمات بيئية تحذيرات بشأن أهمية تعزيز البنية التحتية لمواجهة الفيضانات المتكررة، لا سيما مع التغيرات المناخية التي تزيد من حدة الظواهر الطبيعية في السودان.

محطة أبا للكهرباء

تُعد محطة أبا لتوليد الكهرباء واحدة من المحطات الرئيسية في السودان، وتقع في ولاية النيل الأبيض، وتحديدًا في منطقة الجزيرة أبا.

ورغم دورها الأساسي في تلبية احتياجات السكان المحليين من الطاقة الكهربائية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تعيق استمرارية عملها وتطويرها.

أهمية محطة أبا

تساهم المحطة في تزويد المناطق المحيطة بالطاقة الكهربائية، خاصة في ظل النقص الكبير في إنتاج الكهرباء على المستوى القومي.



تلعب دورًا حيويًا في استقرار إمدادات الكهرباء بولاية النيل الأبيض والمناطق المجاورة، ما يساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية في المنطقة.