الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم في الحج السياحي 2025

نتائج قرعة الحج السياحي 2025 والإجراءات المطلوبة أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نتائج القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لعام 2025 (1446 هـ)، التي أُجريت بحضور سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة. وتم إجراء القرعة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك تنفيذًا للضوابط المنظمة للحج السياحي.

الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم في الحج السياحي 2025

وفقًا للضوابط الخاصة بالحج السياحي 2025، يجب على الذين تم اختيارهم في القرعة استكمال مجموعة من الإجراءات الضرورية. تشمل هذه الإجراءات:

استخراج شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة.

تقديم أصل الشهادة الخاصة بتطعيم كورونا والجرعة التنشيطية.

توفير 6 صور شخصية (4×6) بخلفية بيضاء، مع ضرورة غطاء الرأس للسيدات.

تقديم جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن عام.

شهادة QR Code الخاصة بالتطعيمات.

بطاقة تطعيم الالتهاب السحائي.

فيش مميكن حديث قبل السفر بثلاثة أشهر على الأقل.

الفئات الممنوعة من الحج هذا العام 1446 هـ

بعض الفئات تم استبعادها من أداء فريضة الحج لهذا العام، ومنها:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل.

مرضى التليف الرئوي وأصحاب الأمراض النفسية مثل الزهايمر.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الأشخاص الذين سبق لهم أداء الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 1446 هـ

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية عبر البوابة المصرية للحج باستخدام الرابط: https://hij.moi.gov.eg. كما يمكن لشركات السياحة التي أدرجت بيانات المتقدمين استخراج نتائج القرعة من خلال مواقعها الإلكترونية باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها.

إقبال المواطنين على الحج السياحي 2025

شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الحج السياحي لعام 2025، حيث تقدم 58،093 مواطنًا للمشاركة في القرعة. ووفقًا للإحصاءات، فقد كانت نسبة النساء المتقدمات للحج 56.2%، في حين بلغت نسبة الرجال 43.8%. فيما تم تخصيص أكبر عدد من التأشيرات للفئات الاقتصادية والبريّة، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص أكبر للمواطنين.

تطوير ضوابط الحج السياحي 2025

أشارت سامية سامي إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم لتطوير ضوابط الحج السياحي بما يتماشى مع أحدث التقنيات ويخدم الحجاج. كما أكدت على أن شركات السياحة تقوم بتسجيل التضامنات بين الشركات وتوثيق عقود السكن في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات قبل 15 فبراير 2025.