مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب المرحلة الابتدائية

مواعيد امتحانات نصف العام 2025 في محافظة الجيزة أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مواعيد امتحانات نصف العام 2025 لجميع الصفوف الدراسية في المحافظة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، حيث تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر. وقد تم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والفنية.

مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي (فصل واحد) يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 12 يناير 2025.

تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 15 يناير 2025.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 15 يناير 2025.

امتحانات الصف السادس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ في نفس الفترة من 11 يناير 2025 حتى 15 يناير 2025.

مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية

امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني) تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 15 يناير 2025.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني) تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية (عام، صم، مكفوفين، مهني) تبدأ يوم 18 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

مواعيد امتحانات نصف العام للثانوية العامة والفنية

امتحانات الصف الأول الثانوي العام تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات الصف الثاني الثانوي العام تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ من 9 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.

من المهم أن نلاحظ أن يوم الأحد 19 يناير 2025 سيكون إجازة بمناسبة عيد الغطاس. وتشمل هذه المواعيد جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة بمحافظة الجيزة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

بعض النصائح التي قد تكون مفيدة للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات: