نائب محافظ مطروح يفتتح مسجد "واضحة بنت علي"

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نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح في المسجد

أناب اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح لافتتاح مسجد واضحة بنت علي بن جابر آلحنزاب ( الغفران سابقا) بشارع علم الروم بمرسي مطروح بعد إحلاله وتجديده فى اطار استمرار الافتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى بحضور  المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد  والنائب حسن ابو قديرة وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة أوقاف مطروح وفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وفضيلة الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات بأوقاف مطروح وجمع من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح.


أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد بني على مساحة  500م ٢ مكون من الدور الأرضي  بمساحة المسجد كمصلى للسيدات وبه مئذنة بارتفاع 35مترًا وقبة ١٤مترا،وبلغت تكلفة احلاله  وتجديد المسجد ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه تقريبًا.
وتناولت خطبة الجمعة   لوكيل وزارة الأوقاف موضوع ( المخدرات ضياع للإنسان)

والتي تحدث فيها عن قيمة العقل ومكانته في ديننا العظيم والدعوة لإعماله لصالح الأمة بالتفكر والتدبر والتذكر وتنميته بالعلم 
وحرمة التعدي عليه بما يضره بإدمان المخدرات والخمور وإضاعة الوقت في مواقع التواصل الاجتماعي بلا فائدة غير سرقة الوقت وإنهاك العقل
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يضر العقل ويؤذيه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر "
وعلينا جميعا أن نهتم بأبنائنا ونرعاهم ونحافظ عليهم وننمي عقولهم ونحثهم على الإبداع ونختار لهم الصحبة الصالحة 
ونبه فضيلته إلى أهمية رعاية الأسر التي ابتلي أحد أفرادها بالإدمان وأن نأخذ بيده للعلاج لنحييَ نفسا أوشكت على الضياع فتعود قوية ابني وتعمر بدلا من أن تدمر وتخرب.

احتفالات المحافظة افتتاح مسجد الإدارة المركزية الأزهرية التواصل الاجتماعي السكرتير العام المساعد القيادات السياسية

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