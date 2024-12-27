رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الأزبكية بضم أعضاء جدد

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية بضم أعضاء جدد إلى الكنيسة، بمشاركة القس هاني موسي راعي الكنيسة، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية ومن السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الشيخ ماجد طوبيا والشيخ ناصر صادق والشيخ باسم نجيب والشيخ امير بنيامين إلى جانب حضور كبير من شعب الكنيسة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، التي جاءت تحت عنوان: "أنا هو، لا تخافوا.. رجاء يحمل رسالة سلام"، قال الدكتور القس أندريه زكي:

> "ونحن نقترب من نهاية عام وبداية عام جديد، علينا أن نتذكر كلمات السيد المسيح: أنا هو، لا تخافوا. لقد وُلد السيد المسيح في ظروف شديدة القسوة والصعوبة، مليئة بالخوف والفقر والقلق والتحديات. ومع ذلك، جاء ميلاده برسالة رجاء وسلام للعالم".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "تعاليم السيد المسيح قدمت مواجهة حقيقية للتزييف الديني والتطرف، ووضعت أسسًا للتعامل مع التحديات التي تواجه البشر. ورغم كل التحديات الاقتصادية نشكر الله على سلام بلادنا واستقرارها، ونسعى دائمًا للصلاة والعمل من أجل خير بلادنا".

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