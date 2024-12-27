بعد التحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء..إزالة للدور العاشر المخالف في عقار بالمنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة حملة لمتابعه التصدى لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بنطاق حى غرب المنصورة

وذلك فى اطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

وفى ذات الشأن واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.



قاد الحملة المهندسة مى عبد الرازق نائب رئيس حى غرب، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئول التنظيم بالأدارة الهندسية.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الشدة الخشبيه لدور عاشر علوى والتحفظ على المواد المستخدمة بأعمال البناء لعقار مخالف بمنطقة الهايشة بحوض البشطمير ، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

فيما أشار أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

ازالة عقار مخالف

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