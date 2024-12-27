وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة.. خطوات وشروط التقديم

وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة تعد من الموضوعات التي تشغل المصريين الباحثين عن فرص عمل خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان الوزارة عند عدد من الوظائف الشاغرة.

وظائف وزارة التربية والتعليم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم لعدد من الوظائف في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، وذلك حتى يوم الخميس الموافق الثاني من يناير 2025.

وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل (مدارس التكنولوجيا التطبيقية - والدولية للتكنولوجيا التطبيقية - ومراكز التميز)، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر 2024 حتى 2 يناير 2025.

شروط التقديم بوظائف وزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط اللازمة للتقدم إلى تلك الوظائف، على النحو الآتي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا فى أول أكتوبر 2025.

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للاتحاق بها.

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

شروط التقديم بوظائف وزارة التربية والتعليم

ويتاح التقدم إلى وظائف وزارة التربية والتعليم التي أعلنت عنها الوزارة التربية والتعليم من خلال الدخول على الرابط هنا، حيث من المقرر يوم الخميس الموافق الثاني من يناير 2025، آخر فرصة للتقديم.

ويتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

وتؤكد التعليم على أنها تعمل تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أنها تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.