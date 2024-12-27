دعاء للأبناء في الامتحانات

أفضل أدعية للأبناء في الامتحانات للتوفيق والنجاح.. اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا

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أفضل أدعية للأبناء
أفضل أدعية للأبناء في الامتحانات للتوفيق والنجاح.. اللهم اجع

أفضل أدعية للأبناء في الامتحانات للتوفيق والنجاح تزداد معدلات البحث عن أدعية للأبناء في الامتحانات مع اقتراب مواعيد الاختبارات، حيث يسعى العديد من أولياء الأمور إلى التضرع إلى الله بالدعاء لأبنائهم في هذه الفترة المهمة، سواء قبل المذاكرة أو أثناء الامتحانات أو بعد انتهائها. يعتبر الدعاء من أسمى الطرق التي يمكن من خلالها أن يطلب المسلم من الله التوفيق والنجاح في كل أمر، وخاصة في الاختبارات. فيما يلي مجموعة من الأدعية التي يمكن أن تساعد في تهدئة قلوب الأبناء ودعمهم معنويًا.. أفضل أدعية للأبناء في الامتحانات للتوفيق والنجاح.

أدعية للأبناء في الامتحانات

  • اللهم علم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض. اللهم أسالك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، واجعلهم هداة مهتدين.
  • اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
  • اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم، وحصن فروجهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمة.
  • اللهم إني أسالك بأسمائك الحسنى أن تبارك لي في أبنائي وذريتي، وأن توفقهم لطاعتك، وتيسر لهم النجاح.
  • اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، وذكرهم إذا نسوا، وعلّمهم إذا جهلوا.

أدعية قبل المذاكرة

  • اللهم إني أسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.
  • اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير.

دعاء بعد المذاكرة

  • اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير.

دعاء قبل الامتحان

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دعاء يوم الجمعة: ساعة استجابة ورجاء مستجاب

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عاجل - دعاء المطر.. أدعية مميزة لجلب البركة

  • اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك.

دعاء دخول لجنة الامتحان

  • رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء بداية الإجابة

  • رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا.

دعاء النسيان في الامتحان

  • اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعني بضالتي أو رد إلي ضالتي.

دعاء الانتهاء من الامتحان

  • الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

تعتبر هذه الأدعية وسيلة مؤثرة ونافعة لتحفيز الأبناء وزيادة ثقتهم في أنفسهم خلال فترة الامتحانات. دعاء أولياء الأمور يبعث الطمأنينة في قلوب الأبناء ويساعدهم في تجاوز التحديات النفسية التي قد تواجههم.

 

أدعية للأبناء دعاء للأبناء في الامتحانات دعاء التوفيق دعاء النجاح دعاء قبل المذاكرة دعاء بعد المذاكره

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