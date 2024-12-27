أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة البحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، اليوم، استقرارا في سعر الأسمنت، لذا ترصد بوابة "الفجر"، حركة أسعار الأسمنت وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة البحيرة، وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الساعات القادمة بعد رفع أسعار السولار والمازوت.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسمنت اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة

 

أسمنت المسلح 2850 جنيها للطن

أسمنت النصر 2850 جنيها للطن

أسمنت المعلم 2800 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل 2850 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 2850 جنيها للطن

أسمنت أسوان 2700 جنيه للطن

أسمنت سيناء 2750 جنيها للطن

أسمنت حلوان 2800 جنيها للطن

أسمنت السويدى 2850 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 2750 جنيها للطن

 

صناعة الأسمنت

تعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

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