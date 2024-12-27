خلال جولته بإسنا..محافظ الأقصر يعلن عن افتتاح مشروعات تنموية خلال عام 2025 ويوجه برفع مستوي الطرق

أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر أن مدينة إسنا ستشهد أعمال تطوير لتحقيق نهضة تنموية في كافة المجالات، مشيرًا إلي أن مبادرة " حياة كريمة" ساهمت في النهوض بقري إسنا من خلال تطوير البنية التحتية ودعم شبكات المرافق وتوصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإتصالات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة إسنا والتي تفقد خلالها عدد من القري والشوارع بداية من مدخل مدينة إسنا مرورًا بهويس وقناطر المدينة، وصولًا لقري كيمان المطاعنة والزنيقة وتوماس وعافية 3

أعلن المحافظ عن الإستعداد لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بإسنا مشيرًا إلي أن عام 2025 سيشهد افتتاح عدد من المشروعات في مختلف المجالات لخدمة أهالي مدينة إسنا.

وجه المحافظ رئيس مدينة إسنا خلال الجولة بتخصيص سيارة لنقل الطلاب والطالبات من علي كوبري هويس اسنا لعدم توفر وسيلة مواصلات في هذه المنطقة.

وخلال تفقده لعدد من الطرق والشوارع، وجه المحافظ برفع مستوي الطرق وتمهيدها استعدادًا لرصف المناطق التي تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق إليها.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالأقصر.

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