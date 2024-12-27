ضبط أكثر من طن ونصف مخلل وإعدام مايزيد عن 200 كيلو لتغير الخواص بالدقهلية

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

ترأس الدكتور  تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بقرية الديرس التابعة لمركز ومدينة أجا  للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين  

تأتي الحملات  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بشديد الرقابة على منافذ الاغذية استعدادًا لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد

رافق وكيل الطب الوقائى فى الحملة  الدكتورة  لبني عابد مدير ادارة الاغذية والدكتورة هالة السعيد مديرإدارة أجا  وفريق أغذية الإدارة


وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى  أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من طن ونصف مخلل مشكل وإعدام مايزيد عن  200كيلو لتغير الخواص كما تم سحب عينات من الباقي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات وإخطار مجلس المدينة لإغلاق المكان

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد استمرار الجملات المكثفة  على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة  ضمن الخطة الموضوعة  وذلك للاطمئنان لسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم.

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