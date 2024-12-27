ضبط أكثر من طن ونصف مخلل وإعدام مايزيد عن 200 كيلو لتغير الخواص بالدقهلية
ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بقرية الديرس التابعة لمركز ومدينة أجا للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين
تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بشديد الرقابة على منافذ الاغذية استعدادًا لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد
رافق وكيل الطب الوقائى فى الحملة الدكتورة لبني عابد مدير ادارة الاغذية والدكتورة هالة السعيد مديرإدارة أجا وفريق أغذية الإدارة
وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من طن ونصف مخلل مشكل وإعدام مايزيد عن 200كيلو لتغير الخواص كما تم سحب عينات من الباقي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات وإخطار مجلس المدينة لإغلاق المكان
فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد استمرار الجملات المكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة ضمن الخطة الموضوعة وذلك للاطمئنان لسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم.