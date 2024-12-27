إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية برطباط التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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