موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك

الفجر الرياضي
بنتايج
بنتايج

أدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد
السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

تدريبات تأهيلية لـ بنتائج على هامش مران الزمالك اليوم

خاض اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الظهير الأيسر تعرض لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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