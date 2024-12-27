"محسن الجندي" رئيسا لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة

محافظات
رييس مدينة المحمودية
رييس مدينة المحمودية بالبحيرة

 أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة تغييرات موسعة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، بهدف تعزيز الكفاءات وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بهدف تطوير منظومة العمل المحلي، وتعزيز كفاءة القيادات لتكون قادرة على مواجهة التحديات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث اعتمدت محافظ البحيرة، تكليف اللواء محسن الجندي رئيسا لمركز ومدينة المحمودية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة المحلية، وتحريك القيادات لتجديد الابتكار والإبداع؛ وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأداء المحلي، مشددة على أن المتابعة المستمرة لمستويات الأداء ستظل حجر الزاوية في تحقيق التميز المؤسسي بكافة القطاعات.

جدير بالذكر أن مدينة المحمودية، التي سيتولى قيادتها اللواء الجندي، تُعد من أعرق مدن المحافظة، حيث يمتد تاريخها لأكثر من قرنين من الزمان، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 300 ألف نسمة، ولعبت المدينة دورًا محوريًا في التاريخ المصري كأحد أهم الموانئ النهرية التجارية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ترعة المحمودية التي شيدها محمد علي باشا مطلع القرن التاسع عشر.

وتتميز المدينة بإرثها التاريخي الفريد، حيث يزينها جامع تاريخي يعود لعهد محمد علي باشا، كما تتمتع بشبكة مائية متميزة تتمثل في ترعة المحمودية وتفرعاتها، التي تُعد شريان الحياة للمنطقة بأكملها.

الأداء الحكومي الابتكار والإبداع الإدارة المحلية الدكتورة جاكلين عازر تحقيق التنمية المستدامة جاكلين عازر محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن ضخ دماء جديدة محافظة البحيرة محافظ البحيرة

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 27-12-2024 بمحافظة البحيرة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة البحيرة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية بالبحيرة

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)