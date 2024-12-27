تعليمات خاصة لحراس الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خصص عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة لتدريب محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى على التسديدات المتنوعة، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

فقرة خاصة لتدريب حراس الزمالك

منح مدرب الحراس تعليمات فنية لرباعي حراسة المرمى على هامش مران اليوم.

txt

موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك

txt

لهذا السبب.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز الدوري المصري اليوم الجمعة تدريبات الزمالك حراس الزمالك

مواد متعلقة

بشير التابعي: الزمالك خارج المنافسة على الدوري.. والإدارة تصدر بيانات فقط

رسميا.. مهاجم الزمالك السابق ينضم لنادي كاظمة الكويتي الزمالك

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)