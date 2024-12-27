3 متوفيين وإصابة 12..ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل باخري أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا إلى 3 متوفيين و 12 مصابا.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مدخل قرية برطباط التابعة اداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى 3 وفيات 12 مصابا، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفيين داخل ثلاجة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.