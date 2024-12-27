بالصور.. محافظ الأقصر يزور دير الأنبا متأؤوس الفاخوري بإسنا ويبحث مطالب الأهالي..تلبية لدعوتهم

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر دير الأنبا متأؤوس الفاخوري بقرية توماس وعافية 3 حيث كان في استقباله الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وذلك تلبية لدعوتهم.


رحب الآباء الرهبان بالدير بزيارة المحافظ معربين عن سعادتهم بزيارته، باعتباره أول محافظ يقوم بزيارة الدير.
وقام المحافظ بجولة داخل الدير حيث زار الحصن الأثري ومبني الدير الذي يرجع تاريخ انشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي. 
وناقش المحافظ مع مسؤولي الدير وعدد من الأهالي أهم مطالبهم والتي تمثلت في تمهيد الطريق المؤدي إليه واستكمال أعمال المرافق وتطوير البنية التحتية وتطوير وتشغيل الوحدة الصحية علي مدار اليوم.
ووجه المحافظ بعرض الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية توماس وعافية 3 وجميع قري اسنا مكلفًا بدراسة استكمال المشروع في القرية كما وجه رئيس مدينة اسنا بتمهيد الطريق وتجديده واعداد دراسة لتهيئة الطريق المؤدي للدير.
كان محافظ الأقصر قد استقبل الأسبوع الماضي كلا من القمص هدرا، والقمص أنطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخوري بقرية توماس 3 بمركز ومدينة إسنا حيث وجهوا له الدعوة لزيارة الدير وهو ما استجاب له المحافظ حيث قام بزيارة الدير وعقد اجتماع مع قيادات الدير والأهالي.
رافق المحافظ في زيارته، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالمحافظة.

 

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