الجيش الإسرائيلي يحرق مستشفى كمال عدوان في غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعدما أجبر الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه، والتوجه لساحته الخارجية.

وأفادت مصادر طبية أن الجيش بدأ باقتحام أقسام المستشفى، بعدما أجبر جميع المتواجدين بداخله على الإخلاء، مضيفةً أن الجيش أخضع الجرحى والمرضى بعد توجههم إلى الساحات الخارجية لعمليات تفتيش، وهدد مدير المستشفى حسام أبو صفية بالاعتقال.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتاد "كادر مستشفى كمال عدوان من النساء والرجال والمرضى والفلسطينيين المقيمين في محيطه، إلى ساحة مدرسة الفاخورة القريبة".

وأضافوا أن الحرائق اندلعت في أقسام العمليات والمختبر والإسعاف بمستشفى كمال عدوان.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر إعلامية إن الجيش الإسرائيلي أحرق المستشفى، بعد إجبار جميع الكوادر الطبية والمرضى على المغادرة.