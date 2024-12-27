موقف نجم الزمالك من مباراة الاتحاد السكندري

خاض محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

تطورات إصابة محمد السيد وموقفه من مباراة الزمالك والاتحاد

كان اللاعب تعرض لإصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية، خلال تواجده مع منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز محمد السيد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.