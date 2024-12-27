أنوسة كوتة تنشر صورة لنجلها بجانب قبر الراحل محمد رحيم

نشرت أنوسة كوتة أرملة الراحل محمد رحيم صورة لنجلها بجانب قبر والده من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت معلقة:'(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)".

كشفت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بزوجها قبل وفاته بساعات، وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "فضفضة" المذاع عبر قناة "الشمس 2"، أن المكالمة الأخيرة حدثت يوم الخميس، بينما وقعت الوفاة يوم الجمعة.

وقالت أنوسة: "اتصلت بيه يوم الخميس، كنت في مدينة السويس، وقال لي إنه تعبان. نصحته بالدخول للراحة وأخبرته أن يطمئنني عليه عند استيقاظه".