إصابة 8 أشخاص بـ حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند قرية الشغبة فى أسيوط

محافظات
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

إصيب 8 أشخاص مساء اليوم الجمعة إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند ملف أبوعزيز بقرية الشغبة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند ملف أبوعزيز بقرية الشغبة بمركز أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند ملف أبوعزيز بقرية الشغبة بمركز أسيوط 

 

واسفر الحادث عن إصابة 8أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

 

 

اسيوط اسعا اسعاف اصاب اسف أسفر اسيو اشخاص إثر حادث اخطار الجام الجنائي الشغب الجنائية العامة العر العرض إلحاد الحادث ألش العام الجامع الجامعي الجمعة الجن العلا العلاج ألف الفحص الفور اللواء الأسعاف الب البداية اللواء محمد

مواد متعلقة

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط

تربية نوعية أسيوط تشارك بمشروع بحثي عن دور الموسيقى في تعزيز الوعي البيئي

رئيس مركز أبنوب بأسيوط تترأس أول حملة لها لرفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق

محافظ أسيوط: دعم مدرسة الأقادمة بمركز أبوتيج بمقاعد دراسية جديدة

توقيع الكشف الطبي على 70 عاملا غير منتظم بمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد بمركز القوصية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى الإيمان العام بحي غرب

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)