إصابة 8 أشخاص بـ حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند قرية الشغبة فى أسيوط

إصيب 8 أشخاص مساء اليوم الجمعة إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند ملف أبوعزيز بقرية الشغبة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند ملف أبوعزيز بقرية الشغبة بمركز أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند ملف أبوعزيز بقرية الشغبة بمركز أسيوط

واسفر الحادث عن إصابة 8أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة