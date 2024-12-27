تفاصيل حديث جروس مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

ألقى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

محاضرة فنية تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

شرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في الفقرة الفنية، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.