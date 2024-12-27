عاجل - أفضل الأدعية للنجاح في الامتحانات النهائية: تيسير وتفوق

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دعاء الامتحان
دعاء الامتحان

مع اقتراب الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022-2023، يعيش الطلاب حالة من الاجتهاد والمثابرة استعدادًا لهذه المرحلة الحاسمة. يلجأ الكثير منهم إلى الله بالدعاء، سائلين التوفيق والتيسير في أداء الاختبارات، راجين من المولى عز وجل أن يوفقهم لتحقيق أفضل النتائج.

الدعاء يمثل وسيلة روحانية تمنح الطلاب راحة وطمأنينة، خاصة مع التزامهم بالأخذ بالأسباب من المذاكرة والتحصيل. وفي هذا الإطار، نستعرض فيما يلي مجموعة من الأدعية الجامعة التي تناسب الطلاب في هذه الفترة، داعين الله أن يوفق الجميع وييسر لهم النجاح والتفوق.

 

أبرز الأدعية للنجاح في الامتحانات النهائية

 

  • "اللهم مع حلول الامتحانات النهائية أسألك أن تبارك لي في حفظي وفي علمي وأن توفقني للنجاح فيها."
  • "ربي إني قد جهدت في طلب العلم والمذاكرة، فبارك لي جهدي واجعلني من الناجحين المتفوقين."
  • "اللهم إني قد حاولت الأخذ بالأسباب، فعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا واجعلني من الناجحين."

 

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